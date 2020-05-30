За Миннеаполис. К массовым беспорядкам в США примкнули жители более 10 городов — видео

Волна беспорядков, начавшаяся как мирная акция протеста из-за смерти американца Джорджа Флойда, хлынула за пределы Миннеаполиса. Акции протеста прошли в более чем 10 городах США, сообщает агентство Associated Press.
В Атланте демонстранты разбили окна штаб-квартиры CNN, закрасили логотип телекомпании у входа. Они бросают в полицейских пустыми бутылками и призывают их увольняться в знак протеста против произвола, который допустили их коллеги в Миннеаполисе. Участники игнорируют просьбы властей разойтись, семерых из них задержали.
Just the #nycprotests charging up.— Steve Rogers (@SteveRogers4prz) May 30, 2020
The police were given the green light to forcefully remove people. #GeorgeFloyd #NYPD #newyork #protests pic.twitter.com/LFT2QlmvtQ
Стычки протестующих с силовиками происходят и в районе Бруклина в Нью-Йорке. Полиция пытается не допустить прорыва протестующих через металлические ограждения, установленные вокруг спортивной арены Barclays Center — базы баскетбольного клуба "Бруклин Нетс". Там из толпы в полицейских бросали пластиковые бутылки с водой.
Protesters camadere a small bulldozer after violence breaks out at Oakland demonstration in support of #GeorgeFloyd #breakingnews #protest #oakland @mercnews pic.twitter.com/egzDx7GreO— Anda Chu (@anda_chu) May 30, 2020
Беспорядки также наблюдаются в Колумбусе (штат Огайо), Хьюстоне (штат Техас), Далласе (штат Техас), Финиксе (штат Аризона), Сан-Хосе (штат Калифорния), Лас-Вегасе (штат Невада), Шарлотт (штат Северная Каролина) и менее крупных городах страны.
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