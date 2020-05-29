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В МИД России прокомментировали массовые беспорядки в Миннесоте

Протесты продолжаются уже третий день.

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Фото © ТАСС / Житенев Артём

В МИД РФ сообщили, что беспорядки в американском штате Миннесота, начавшиеся после смерти темнокожего мужчины из-за жестокого задержания полицейскими, показывают, что в стране накопились системные проблемы в сфере прав человека. Об этом информирует ТАСС.

Данный инцидент — далеко не первый в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны стражей порядка в США. Подобные громкие преступления совершаются американскими полицейскими слишком часто. В США явно накопились системные проблемы в правочеловеческой сфере, — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали Штаты тщательно расследовать убийство афроамериканца.

Напомним, в американском штате Миннесота уже третий день продолжаются массовые беспорядки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца, после которого он скончался. Шокирующие кадры появились в Сети. В город Миннеаполис прибыла Нацгвардия США.

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