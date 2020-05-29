Война Севера и Юга в США. Полиция не справляется с бунтом, а федеральная власть воюет друг с другом

В США в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, третьи сутки продолжаются беспорядки из-за убийства полицейскими безработного чернокожего Джорджа Флойда. Президент Дональд Трамп в связи с этим предложил ввести войска национальной гвардии в город, если местная власть не справится.

Публицист и общественный деятель Дмитрий Пучков думает, что декларируемая причина является лишь формальностью для начала грабежей и поджогов.

— Когда мы говорим о США, нужно понимать принципиальное различие между нами. Там полицейский вызывает животный страх, упаси бог с ним связываться, вы в такое попадёте, что лучше бы только штрафом отделаться. С другой стороны, когда начинают кричать про убийство, это было бы неплохо выяснить, он нарочно убил или нет. В Америке, прошу отметить, подобным образом задерживать — норма: поставил ногу на горло лежащему, чтобы даже не рыпался. Там же оружие разрешено, вот и остерегаются. А что там потом произошло, это другая история. По-моему, это типичный Майдан, когда вышли так называемые неравнодушные граждане, а у них за плечами мародёры, грабители и прочие, в том числе и безработные. Наверное, силой оружия их угомонить можно, но городские власти — видно, что не справляются. Впрочем, помню ещё в советские времена нам рассказывали, как в 1984 году в Лос-Анджелесе авиационными бомбами дом с протестующими громили, вот это демократия, — заявил Дмитрий Пучков.

Блогер Михаил Лапидус, много лет проработавший полицейским в США, полагает, что в имеющихся условиях у полиции США просто нет средств, которыми она могла бы остановить погромы.

— В США полиция — это не федеральная структура, а городская, она живёт с налогов. Грубо говоря, на город размером в полмиллиона человек приходится где-то 900 полицейских, из них реально в деле человек 700, остальные либо отдыхают, либо болеют, либо учатся. На улицах, получается, где-то 35 патрульных. А тут собралась толпа в десять тысяч человек, большинство ради того, чтобы пограбить. И как их утихомирить такими силами, стрелять в толпу? К тому же нужно понимать специфику места, Миннеаполис весьма криминальный город, там очень много проблем: наркомания, безработица, бедность. Все они появились ещё в 1990-е и за последние годы лишь усугубились. Также в этом штате правят либералы, то есть представители Демократической партии, заметьте, большинство подобных проблем сегодня происходит именно в тех штатах, где правят демократы, — отметил эксперт.

Главной причиной, по которой следует ожидать дальнейшего гражданского противостояния внутри США, политолог Дмитрий Родионов считает приход к власти президента Трампа и возвращение политики в Соединённые Штаты.

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— В США несколько столетий господствовал расизм и, разумеется, он за несколько десятилетий никуда не делся. Но ситуация изменилась после прихода Трампа. Если до 2016 года Демократическая и Республиканская партии были неразличимы друг от друга, по крайней мере с точки зрения стороннего наблюдателя, то сейчас они поделились на глобалистов в лице Демпартии и протекционистов в лице республиканцев. В 2016 году победа Трампа вызвала шок у противоположной стороны. Все СМИ кричали, что он проиграет, все медийные лица говорили, что проиграет, а он взял и победил. Выскочил как чёрт из табакерки и стал ломать существовавшую до него систему. Сегодня мы видим противостояние двух Америк, пока это не вооружённое противостояние, но это только пока, так как, что будет ближе к выборам, уже предсказать сложно. Если в 2016 году глобалисты проглотили поражение, то очень может быть, что сейчас они готовы силой отстаивать победу своего кандидата. В любом случае, за последние полтора столетия, со времён Войны Севера и Юга, Америка подошла максимально близко к черте, за которой начинается гражданская война, — заявил политолог.