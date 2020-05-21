Прикрытие для наступления? Зачем Украина собрала у границ Донецка и Луганска до 90 тысяч солдат и ведёт интенсивный обстрел артиллерией

В связи с резкой активизацией обстрелов со стороны украинских силовиков глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин привёл в повышенную боевую готовность силы Народной милиции. Об этом говорится в заявлении главы ДНР, опубликованном в его telegram-канале.

— Мы готовы к прямому конструктивному диалогу с Киевом при условии добросовестного выполнения договорённостей украинской стороной. Но мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане: вчера на нашей территории снова ранена женщина — мирная жительница Еленовки. В этой связи мною как главой Донецкой Народной Республики принято решение повысить боевую готовность подразделений Народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева, — сообщает Пушилин.

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Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что, по оценкам ОБСЕ, интенсивность обстрелов территории народных республик увеличилась в три раза с начала месяца.

— В данный момент на старобельской дуге ВСУ ведут артиллерийский обстрел. Замечу, что республики пока огонь не открывают. Но в качестве превентивных мер объявили общую боевую готовность. Особенно страдает гражданский сектор, кто-то говорит, что это случайно "прилетает", но я не верю этому. Украинские артиллеристы научились очень точно "укладывать" снаряды в траншеи, таким образом убивая большое количество ополченцев. Поэтому я полагаю, что обстрелы гражданского населения украинские каратели ведут целенаправленно, — сказал Леонков.

Как считает эксперт, украинская армия за прошедшие шесть лет гражданской войны была достаточно сильно модернизирована. Теперь у неё есть европейское, американское, турецкое вооружение, в том числе средства связи и беспилотники, которые позволяют точнее корректировать ведение боевых действий.

— Сегодня у Украины на границе с народными республиками находится до 90 тысяч солдат, что примерно чуть меньше половины списочного состава ВСУ. Это достаточно обученная армия, даже украинские БМП стали весьма точнее стрелять, значительную помощь оказывают беспилотники, которые Украина использует для разведки, корректировки и даже — на манер игиловцев (Организация запрещена в России по решению Верховного суда. — Прим. ред.) — в качестве летающих бомб. С обратной стороны техника конечно попроще: кое-что досталось от СССР, ну и, конечно, немного своего нового оружия. Всего Луганская и Донецкая народные республики насчитывают до 30 тысяч личного состава, не включая мобилизационный резерв. Учитывая его, можно сказать, что республики смогут выставить достаточное количество войск, чтобы отразить агрессию украинских карателей, — подчеркнул эксперт.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что речь идёт прежде всего о том, что Украина больше не собирается поддерживать минские договорённости, несмотря на то что формально выйти из них не может.

— Борис Грызлов, возглавляющий российскую делегацию, ещё в марте упомянул, что в украинской политике что-то произошло, случился откат в переговорном процессе, полностью поменялся состав переговорной группы украинской стороны. Следствием этого, я полагаю, и стала новая украинская карательная экспедиция в Донбассе, из-за действий которой в основном страдают мирные жители. Впрочем, вполне возможно это отвлекающий манёвр для прикрытия какой-то диверсии. Украина уже давно пытается похоронить минский формат, но вряд ли у неё это получится. На минские договорённости опираются антироссийские санкции, отмены которых заокеанские хозяева Украины не допустят, — сказал Лайфу Суздальцев.

Публицист Борис Рожин считает, что продолжение войны неизбежно, так как у США нет никакой заинтересованности в том, чтобы конфликт был исчерпан, а все сопутствующие потери для Вашингтона не являются чем-то существенным.

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— Зеленский официально заявлял, что будет тянуть до конца года минский формат, а потом будет переходить к планам B и C, с 2021 года минские договорённости он обещал фактически не соблюдать. Тут надо понимать, что у украинского руководства, а тем более у его хозяев — США — нет желания прекратить эту войну. Она всех устраивает. Она ослабляет Россию, ослабляет Евросоюз, создаёт точку нестабильности в Европе. Все издержки, которые несёт Украина, для США несущественны, ну разрушили дома, заводы, экономику, ну убили десятки тысяч людей, для США это не является чем-то неприемлемым. Не у них же, — заявил публицист.