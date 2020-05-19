Информационная диверсия СБУ? Зачем украинский телеведущий взял интервью у Игоря Стрелкова

Интервью Игоря Стрелкова Дмитрию Гордону взорвало Интернет одним только фактом общения украинского СМИ с бывшим ополченцем. Хотя бывший министр обороны ДНР не сказал ничего нового, украинские националисты в качестве лёгкой мести Гордону разрисовали нецензурными словами пространство перед его офисом. После этого Дмитрий Гордон снял ещё один ролик, где заявил, что интервью он сделал по просьбе СБУ.

Председатель Общественной палаты ДНР, экс-министр иностранных дел ДНР Александр Кофман полагает, что лучше бы Игорь Гиркин-Стрелков этого интервью не давал, так как жители ДНР воспринимают этот шаг как предательство.

— Есть хорошая поговорка: "Не нужно играть в азартные игры с дьяволом — он всё равно рассчитается черепками. Я не хочу мстить Украине и вовсе не считаю эту страну порождением дьявола, хотя сейчас там правят бал если и не дьявол, то мелкие бесы... Позорна доверчивость людей, согласившихся пойти с мелкими бесами на контакт. Не уверен, что в период Великой Отечественной войны кто-либо из советских военачальников дал бы интервью "Фёлькишер беобахтер" (ежедневная газета НСДАП. — Прим. ред.), — заявил Кофман.

Публицист Ростислав Ищенко, наоборот, считает, что ничего существенного не произошло, ибо и Стрелков, и Гордон не имеют медийного веса. Гордон берёт длинные и пространные интервью, в которых есть лишь самолюбование, а Гиркин-Стрелков рассказывает о своих комплексах и несостоявшемся генеральстве.

— Зачем это было сделано, сказать может только Гордон. Он говорит, что СБУ подговорила. Вполне может быть, что он просто врёт. Гиркин-Стрелков не является медийной фигурой, он перестал ею быть с конца 2014 года. С тех времён он выступает на различных маргинальных ресурсах, но в постоянном информационном пространстве не присутствует. По сути, ему нечего сказать, всё, что он делает, — это по многу раз пересказывает события весны — лета 2014 года и ругает Путина за то, что тот не слушает советов Стрелкова, — напомнил Ищенко.

Игорь Стрелков. Фото © ТАСС / АР

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что ключевым фактором для появления интервью стал сам Дмитрий Гордон, который, с одной стороны, хотел получить жареную новость, а с другой — не смог найти более презентабельных лидеров со стороны Донецка и Луганска.

— Поклонская и Гиркин люди, конечно, медийные, но всё, что они сказали Гордону, они говорили уже много раз, преимущественно в первые годы после Майдана. Сейчас ситуация изменилась. Если Игорь Гиркин-Стрелков руководил донецкой армией в период её становления, когда там была партизанщина и анархия, то сегодня ситуация изменилась. По сути, он человек ушедшей эпохи, который в существующем политическим раскладе ни на что не влияет. Знал ли это Гордон? Возможно, знал, но других он не нашёл.

По словам профессора Суздальцева, всё дело в том, что Дмитрий Гордон как журналист хотел бы выйти на более обширное медийное пространство — на российское, но у него не получилось. Какое-то время назад очень любил давать различные прогнозы, которые никогда не сбывались, в итоге публика к нему охладела. Вот он и пытается такими путями вернуть себе популярность.

Командир батальона "Восток" и бывший министр государственной безопасности ДНР Александр Ходаковский считает, что интервью было организовано не по инициативе Гиркина-Стрелкова. Как полагает Ходаковский, это не случайность, а целенаправленное действие с украинской стороны.

— Украинская сторона сделала ставку на критичность Стрелкова в отношении российской власти и разочарованность последствиями его участия в событиях четырнадцатого года, практически со стопроцентной уверенностью предугадав его реакции и ответы, и таким образом, направила пропагандистский выпад в сторону России. А поскольку интервью готовилось украинской стороной и преследовало цель дискредитировать Россию, то можно не подвергать сомнению слова Гордона об участии в подготовке интервью украинских спецслужб, — полагает Ходаковский.

Журналист из Донецка Наталья Курчатова отметила, что, по заявлению СБУ, проведение подобных бесед — исключительно собственное начинание Гордона.

— Насколько известно, такого рода персонажей в спецслужбах называют "агент-инициативник" и относятся к ним с большой осторожностью, — сказала Наталья.

Профессор МГУ Андрей Манойло тоже считает, что не следует доверять Дмитрию Гордону, когда он говорит, что сделал всё по указке СБУ.

— Давайте возьмём на веру, что Гордон получил задание взять интервью и он его и взял. Тогда получается, что он технично цепанул и Наталью Поклонскую, и Игоря Гиркина-Стрелкова, каждый из них высказался, и теперь их заявления можно интерпретировать для своих целей. Гиркин-Стрелков сделал заявления крайне критического, не дипломатического характера про российскую власть. Уверяю, это будет использовано. Гордон выстроил интервью так, что они очень много чего наговорили такого, что потом украинская пропаганда будет использовать против России. Это обыкновенная информационная диверсия, подготовленная СБУ. Гордон был использован как коммуникатор. Странно, что этого не понимает человек, называющий себя полковником ФСБ в отставке, — отметил эксперт.

Стоит отметить, что в своём интервью Игорь Гиркин не сказал ничего нового. Наиболее интригующим моментом в "славянском сидении" всё так же остаётся вопрос: "Кто дал приказ удерживать Славянск?". Ранее Игорь Гиркин-Стрелков говорил, что такой приказ поступил от человека, который был сильно выше его по званию, но кто именно его отдал, он так и не раскрыл.