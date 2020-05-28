Украина готовится к штурму Донбасса. Власть заигрывает с нацистами и готовит общество к возобновлению войны

Администрации Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, когда контроль над границей с Россией в Донбассе получит Украина. Об этом заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире местного телеканала.

— Мы с ними (народными республиками. — Прим. Лайфа) не будем вести разговоры, соответственно, они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде, — заявил Кулеба.

Политолог и экономист Александр Роджерс полагает, что всё это частное мнение, которое высказано для того, чтобы сделать приятное украинским неонацистам, являющимся основной целевой аудиторией для большинства украинских политиков.

— Можно сказать, что слово "если" — это ключевое слово в выступлении Кулебы. Если что-то случится, то тогда, конечно. Вопрос в том, что условия, названные Кулебой, никогда не будут реализованы, я бы даже предположил, что скорее Украина сама прекратит существование, а единственной легитимной властью на этой территории и будут ДНР и ЛНР. Надо понимать, что это приятно слышать вооружённым нацистским боевикам. Всем остальным гражданам Украины до этого уже нет никакого дела хотя бы потому, что Украина не может решить свои внутренние проблемы, не говоря уж о том, чтобы браться за соседние республики, — заявил Роджерс.

По мнению политолога Дмитрия Родионова, главной особенностью нынешнего украинского "политикума" является полная неопределённость в том, какие именно нужно делать заявления относительно Донбасса и продолжать ли "подвиги" Петра Порошенко.

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— Ощущение, что администрация Зеленского просто не понимает, что нужно делать, сам президент несёт что-то про план Б и даже план Ц по Донбассу, к которым они якобы не хотят прибегать. Ясно только одно, что они не собираются выполнять минские соглашения в том виде, в котором их подписали. При этом они боятся произнести это вслух, так как это краеугольный камень в антироссийских санкциях стран Запада. Поэтому и получается, что взрослые люди несут какую-то ахинею — давайте мы два месяца обождём, а потом как выйдем из минских договорённостей... А давайте до конца года точно, а там отменим. Давайте введём муниципальную стражу вместо народной милиции, которая прописана в договорах. Давайте мы будем вести переговоры не с представителями республик, а с какими-то резидентами. В общем, идёт повтор техники переговоров Петра Порошенко, — говорит эксперт.

Украина готовит население к тому, что расположенные на границах республик части ВСУ начнут штурм Донбасса, считает профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

— Они готовятся к штурму Донбасса последние пять лет, сразу после того, как подписали "Минск-2". Они действительно считают, что смогут с помощью быстрого наступления выйти на границу с Россией и уже после этого заняться карательной операцией против населения Донбасса. При этом, конечно, никто не думает о том, что это незаконно, что минские соглашения зарегистрированы в ООН, заверены в Совете Безопасности. Они уже их нарушают, когда обещают провести зачистку в Донбассе. Правда, есть ещё одна сомнительная деталь в их плане. Украинские власти полагают, что сопротивление, которое им окажут люди Донбасса, будет вялым, части народной милиции будут сдаваться, но, как показывает предыдущий опыт, такого не будет. Это, мне кажется, одно из немногих условий, почему Украина ещё не пошла на штурм народных республик, — отметил эксперт.