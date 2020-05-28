Уничтожение украинцев под западным контролем. Остановит ли жалоба в ООН деятельность 15 американских биолабораторий

Депутаты фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Украинской рады Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили в ООН жалобу на незаконное функционирование на Украине американских биолабораторий. В ней утверждается, что американские военные биологи ведут работы по созданию бактериологического оружия, пользуясь отсутствием контроля со стороны Киева и находясь под защитой дипломатического иммунитета. При этом в Минздраве Украины подтвердили украинским СМИ наличие в стране восьми лабораторий, построенных при содействии подведомственного Пентагону агентства. Согласно некоторым источникам, всего таких лабораторий на Украине более 15 штук .

Публицист Ростислав Ищенко пояснил, что ключевым желанием США является стремление отвести угрозу от собственной территории, а если учитывать, что есть страна, которая согласна принять подобные лаборатории и не задавать лишних вопросов, решение становится очевидным.

— В позиции Медведчука, которую я считаю верной, есть один скользкий момент. Он утверждает, что все эти лаборатории находятся вне контроля украинского государства, они экстерриториальны, и никто не знает, что там на самом деле происходит. Но он же сам утверждает, что там ведутся военные исследования. Откуда он тогда знает? В правовом государстве вину нужно доказывать. Конечно, наличие неконтролируемых лабораторий на территории Украины — это плохо прежде всего для самой Украины, но зачем она соглашалась? Американцы, если на них попытаться надавить, скажут, что ничего плохого они не делали. Вспышки эпидемий, которые за эти годы прокатились по Украине, формально никак к этим лабораториям не относятся. Более того, состояние медицины на Украине такое, что и без них там всё в "полном порядке" с различными заболеваниями, — уточнил эксперт.

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Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что сама ситуация очень опасная. Одной из причин появления биолабораторий, по его мнению, является создание биологического оружия, с помощью которого США распространяли эпидемию коронавируса в России.

— Не забывайте, что США вышли из договора по нераспространению биологического оружия, об этом пару лет назад говорил наш Совет безопасности. В том числе говорилось и то, что в лабораториях на границах России в Грузии, на Украине готовят биологическое оружие, упоминалось, что действует до 200 подобных лабораторий. Не исключено, что нынешний карантин и пандемия связаны с деятельностью этих лабораторий. Нужно точно выяснить, является ли эпидемия видом биологического оружия или нет. И если является, то я полагаю, что Россия имеет право нанести ракетные удары по американским лабораториям на близлежащих к нам территориях других стран, — подчеркнул Евгений Фёдоров.

Военный эксперт Константин Сивков полагает, что главной причиной строительства данных лабораторий на территории Украины является крайне лояльное к западным корпорациям законодательство.

— Они в этих лабораториях проводят разнообразные исследования, в том числе на живых людях. Нигде, кроме как на Украине, это невозможно, там постоянно же куда-то пропадают биоматериалы, куда-то пропадают люди, очень регулярно, кстати, и никто не ищет, это для американцев очень удобно, — заявил эксперт. — Надо понимать, что США — самые лютые враги России, и таким образом они с нами ведут войну. Украине это не нужно, разумеется, но это нужно преступной клике, которая сегодня управляет Украиной, пользуясь тем, что украинский народ болен. Если бы украинцы были здоровы, то они бы давно расстреляли этих захватчиков, раздавили танками, судили, как судили эсэсовцев. Но вместо этого украинцы демонстрируют политическую небрежность и спокойно идут на убой.