Спустя несколько лет стало известно, чем занимается американская секретная биолаборатория в Армении

На базе биолабораторий DTRA в Армении ведётся тестирование эффективности энтомологического оружия — использования насекомых для распространения инфекционных заболеваний. Об этом со ссылкой на собственных экспертов пишет армянское издание VERELQ .

Как утверждает издание, есть документы, которые свидетельствуют, что полным ходом идут опыты с флеботоминовыми (или песчаными) мухами, а также комарами, заражающими человека при укусе, например, лейшманиозом, вирусом Чикунгунья, энцефалитом, лихорадками Денге и Рифт-Валли.

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Профессор МГУ Андрей Манойло отметил, что тема биолабораторий в последнее время достаточно часто всплывает в новостной повестке, но связано это не только с пандемией коронавируса.

— Конечно, эта тема сильно подогрета популярностью вирусной тематики из-за пандемии коронавируса, но есть и другой аспект. Подобные тайны не могут храниться в секрете очень долго. Вот смотрите, американцы организовали лабораторию, туда нанимается персонал, который частично набирается из местного населения, туда привозится оборудование, может быть, продукты. Местные жители всё это видят, и через какое-то время ситуация раскрывается. Накапливаются зачастую случайные наблюдения, и спустя несколько лет становится невозможно скрывать существование такой лаборатории. Но вполне возможно, что это просто обычный вброс, цель которого — вызвать разлад в отношениях Армении и России. Учитывая, сколько в Армении НКО и что почти все они косвенно или прямо финансируются Государственным департаментом США, а также связанными с ним фондами, то это можно считать вполне возможным, — считает Манойло.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что ключевой проблемой подобных биолабораторий для России является их закрытость от общества и чрезмерное скопление на наших границах.

— Подобные биолаборатории существуют не только в Армении. Есть несколько лабораторий в Грузии, есть парочка лабораторий в Молдавии, целых пять на Украине. Такая комплексная программа. Разумеется, все они работают экстерриториально, то есть по американскому законодательству, но на чужой территории, — сказал Лайфу Мартынов.

По его словам, что там происходит, никто не знает, никакого доступа к ним нет. В одной из подобных лабораторий в Грузии пару лет назад случился скандал, в итоге, когда на них надавили, они согласились пустить журналистов, правда, перед этим увезли всё оборудование.

— Разумеется, вокруг этих лабораторий циркулирует множество домыслов, время от времени случаются утечки. Например, в той же Грузии известен случай, когда несколько лет назад возле одной из лабораторий внезапно умерло около 100 человек от пневмонии. Конфликт замяли, но в памяти осталось. Я думаю, если бы там ничего страшного такого не делалось, ничего сверхсекретного, то давно бы уже всё показали, но нет, уже около десяти лет идёт дискуссия на тему, чем там занимаются, но продвижения в ней никакого, — заметил эксперт.

Политолог Дмитрий Родионов считает, что США никогда не признаются в том, что разрабатывают биологическое оружие за пределами своей страны, поэтому подобные лаборатории будут функционировать и дальше.

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— Всё это вполне может быть правдой. Мы же знаем, что точно такие лаборатории американцы делали и в Грузии, и в Центральной Азии, и на Украине. Они никогда не признаются, что разрабатывали там биологическое оружие, что работали с вирусами, поэтому всё, к несчастью, остаётся на совести стран, где лаборатории открыли. Да, для нас это выглядит подозрительным, потому что такие закрытые центры находятся у наших границ. В случае с Арменией, конечно, вопрос стоит ещё более остро, так как это не враждебное нам государство, как современные Грузия и Украина, а наш союзник по ЕАЭС И ОДКБ, — прокомментировал Родионов.