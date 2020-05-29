Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Чёрным и Балтийским морями — видео

Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полёт над Европой и Чёрным морем. Для их перехвата были подняты истребители Су-27 и Су-30, сообщили в Минобороны РФ.

— На значительном удалении от государственной границы России американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух поднялись истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа, — рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что бомбардировщики удалились от границ РФ после приближения российских самолётов.

Командование ВВС США сообщило, что бомбардировщики поднялись с авиабазы в Южной Дакоте, чтобы совершить дальний полёт над Европой и Чёрным морем. Отмечается, что на различных этапах маршрута самолёты сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-19, а также турецкие КС-135, польские F-16 и МиГ-29, румынские F-16 и МиГ-21.