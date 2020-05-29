Пульмонолог показал пять упражнений для укрепления дыхательной системы — видео

Пять лучших упражнений, которые способствуют укреплению дыхательной системы, наглядно показал пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков. Об этом сообщает Пятый канал.
— У всех упражнений есть свои противопоказания. Каждому человеку нужно проконсультироваться со своим врачом. Их нельзя выполнять при выраженной дыхательной недостаточности, абсцессах, кровохарканьи, скоплении большого количества жидкости в лёгких. А в целом подойдёт большинству, — рассказал медик.
Первое упражнение выполняется сидя на стуле. Необходимо поднять руки вверх, вдыхая носом воздух, а при выдохе через рот, сложив губы трубочкой, опустить их. Не меняя исходного положения, можно продолжить гимнастику. На вдохе через нос нужно развести руки в стороны, на выдохе через рот свести их так, будто обнимаете себя.
Следующее упражнение нужно выполнять стоя. Сцепив руки в замок, поднять их вверх на вдохе, при этом прогнуться в спине и отвести ногу назад. На выдохе — возврат в исходное положение. Также, стоя, поднимите руки вверх, делая глубокий вдох, а на выдохе опустите их и садитесь на корточки. Можно опускаться на стул, если появились сложности.
Для пятого упражнения, держа руки перед собой, нужно сделать вид, будто вы обнимаете себя. Движения сопровождаются резкими вдохами и выдохами.
Каждое упражнение нужно повторять по 8–10 раз, делая по 2–3 подхода, отдыхая около 9–15 секунд между ними.
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