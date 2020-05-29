Группа "Кино" презентовала новый клип на песню "Мама, мы все тяжело больны"

Рок-группа "Кино" опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню с актуальным для сегодняшних реалий названием "Мама, мы все тяжело больны".

В новом ролике появились музыканты из группы времён 80-х годов: соло-гитарист Юрий Каспарян, бас-гитаристы Александр Титов и Игорь Тихомиров. Кроме того, к ним присоединились ударник Олег Шунцов из "Симфонического кино", а также Дмитрий Кежватов из группы "Тараканы!", сыгравший на акустической гитаре.

На кадрах можно увидеть, как музыканты играют в студии, тем временем как на экранах телевизора мелькает образ Виктора Цоя и звучит запись его голоса.

Отметим, что съёмки клипа прошли в конце прошлого года. Тогда были записаны и новые версии песен "Троллейбус" и "Музыка волн". Они были презентованы и опубликованы на канале раньше.

Однако этот клип существенно отличается от предыдущих как минимум тем, что при его съёмках впервые группа использовала кусочки видео, которое будет показывать на грядущем концерте.