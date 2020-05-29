Группа "Кино" презентовала новый клип на песню "Мама, мы все тяжело больны"

Рок-группа "Кино" опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню с актуальным для сегодняшних реалий названием "Мама, мы все тяжело больны".
В новом ролике появились музыканты из группы времён 80-х годов: соло-гитарист Юрий Каспарян, бас-гитаристы Александр Титов и Игорь Тихомиров. Кроме того, к ним присоединились ударник Олег Шунцов из "Симфонического кино", а также Дмитрий Кежватов из группы "Тараканы!", сыгравший на акустической гитаре.
На кадрах можно увидеть, как музыканты играют в студии, тем временем как на экранах телевизора мелькает образ Виктора Цоя и звучит запись его голоса.
Отметим, что съёмки клипа прошли в конце прошлого года. Тогда были записаны и новые версии песен "Троллейбус" и "Музыка волн". Они были презентованы и опубликованы на канале раньше.
Однако этот клип существенно отличается от предыдущих как минимум тем, что при его съёмках впервые группа использовала кусочки видео, которое будет показывать на грядущем концерте.
Напомним, что после долгого молчания группа "Кино" даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В столице они пройдут 21 и 22 ноября, в городе на Неве — 31 октября и 1 ноября. На сцене выступят музыканты группы разных лет, также будет проигрываться оцифрованный голос Виктора Цоя. Мультимедийное оформление создаст сын легендарного вокалиста Александр.
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