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Лидер "Локомотива" рискует пропустить концовку сезона из-за травмы

Антон Миранчук повредил стопу.

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Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Тревожные новости продолжают приходить из стана московского "Локомотива". Команда потеряла Антона Миранчука: 24-летний полузащитник выбыл из строя из-за травмы стопы, полученной на тренировке, пишет metaratings.ru. По предварительным прогнозам, футболист может пропустить около месяца.

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Ближайшие матчи "Локомотив" проведёт с "Оренбургом" и "Рубином". Миранчук в этом сезоне провёл десять игр, в которых забил два гола и отдал один результативный пас.

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