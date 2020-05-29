Лидер "Локомотива" рискует пропустить концовку сезона из-за травмы

Тревожные новости продолжают приходить из стана московского "Локомотива". Команда потеряла Антона Миранчука: 24-летний полузащитник выбыл из строя из-за травмы стопы, полученной на тренировке, пишет metaratings.ru . По предварительным прогнозам, футболист может пропустить около месяца.

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Ближайшие матчи "Локомотив" проведёт с "Оренбургом" и "Рубином". Миранчук в этом сезоне провёл десять игр, в которых забил два гола и отдал один результативный пас.