"Он величайший снайпер в истории!" Именем Овечкина хотят назвать награду НХЛ

— Переименуйте уже "Ришар Трофи" в честь Александра Овечкина! Никто не приблизится к Овечкину в этом споре. Уэйн Гретцки и сам Морис Ришар лидировали по голам только пять раз, Марио делал это трижды. Единственный, кто хоть как-то составляет конкуренцию Александру, — это Фил Эспозито, у которого шесть таких титулов. В день, когда Овечкин завершит карьеру, приз лучшему снайперу должен быть переименован в его честь. Конечно, канадские болельщики и канадские СМИ взорвутся фейерверком при мысли о том, что награда НХЛ будет названа в честь русского игрока, но Овечкину не надо доказывать, что он величайший снайпер в истории НХЛ, потому что он таковым и является, — пишет Фелс.

