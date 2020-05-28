Бывший Памелы Андерсон и ещё пять заблудших звёзд в российском футболе

Адиль Рами Не сыграл ни одного матча за "Сочи"

Адиль Рами приехал в Россию в статусе действующего чемпиона мира по футболу (и бывшего бойфренда Памелы Андерсон, конечно), однако успел запомниться только съёмками и фотосессиями. 34-летний французский защитник числился в "Сочи" три месяца, но так и не сыграл за клуб ни одного матча. Сам он через агента жалуется, что ему вообще не платили зарплату, клуб же настаивает на том, что футболист скрыл серьёзную травму. Так или иначе, пути Рами и "Сочи" разошлись как-то даже слишком стремительно.

Андре Шюррле 18 матчей и 2 гола за "Спартак"

Одновременно с Рами Россию бесславно покидает ещё один чемпион мира — немец Андре Шюррле. В отличие от француза он успел даже показать себя на поле, проведя 18 матчей за "Спартак". Поначалу приобретение человека, отдавшего голевой пас в финале чемпионата мира, казалось отличным усилением для красно-белых, и Шюррле действительно добавлял веса атаке москвичей. Однако он очень быстро угас, а потом ещё и вылезли старые проблемы с желудком. В итоге, в последнее время Андре "Спартаку" не помогал, и его решили даже не возвращать на концовку чемпионата России. Так что по окончании арендного соглашения Шюррле вернётся в "Боруссию". При этом в "Спартаке" оценивают его приход положительно — он привлёк к клубу внимание иностранной прессы, да и футболки его отлично продавались.

Клаудио Маркизио 15 матчей и 2 гола за "Зенит"

Вице-чемпион Европы и семикратный чемпион Италии приехал в "Зенит", когда оказался не нужен родному "Ювентусу". В Питере верили, что опыт итальянца поможет клубу не только на внутренней, но и на международной арене. Маркизио быстро влился в состав, забил уже в третьем матче, но вскоре получил травму и надолго выпал из обоймы. Но Клаудио зря времени не терял, регулярно выкладывая фотографии из кофеен и музеев Санкт-Петербурга. В итоге, не отметив даже годовщину пребывания в "Зените", Маркизио завершил карьеру. Болельщики других команд смеются над тем, что итальянскому туристу целый сезон платили огромные деньги, но в "Зените" помнят его победный гол в ворота "Ахмата" и вклад в чемпионство.

Джибриль Сиссе 25 матчей и 5 голов за "Кубань"

Кого меньше всего ожидаешь увидеть в составе середняка чемпионата России, так это победителя Лиги чемпионов. Однако такой трансфер случился в 2013 году: в "Кубань", которая сейчас уже не существует, внезапно перебрался Джибриль Сиссе. Французский бомбардир успел даже забить четыре гола в РПЛ (и ещё один в еврокубках), но в середине сезона расторг контракт с клубом так же неожиданно, как и подписал, уехав играть в родную страну.

Дэвид Бентли 7 матчей за "Ростов"

В отличие от других игроков из этого списка Дэвид Бентли не имеет значимых футбольных регалий, но его переход в "Ростов" всё равно привлёк большое внимание. Всё-таки это первый англичанин в истории российского футбола! Воспитанник "Арсенала", играл за "Тоттенхэм", призывался в сборную Англии, а тут... Ростов! Английский футбол, в котором Бентли провёл всю карьеру, считается самым жёстким в мире, но Дэвиду показали настоящую контактную игру именно в России. В седьмом матче за "Ростов" против "Локомотива" англичанин получил серьёзную травму и был вынужден вернуться на родину. В России он запомнился по большей части шутками о том, что в РПЛ теперь есть не только Хонда, но и Бентли.

Манише 12 матчей и 2 гола за "Динамо"