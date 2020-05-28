Пётр Ян подерётся за пояс чемпиона UFC

По словам Даны Уайта, будущее выступление российского бойца Петра Яна будет носить статус чемпионского. Соперник — живая легенда и многолетний экс-чемпион Жозе Альдо.

— Я сейчас кое-что анонсирую, за что мои люди, наверное, убьют меня. Сехудо завершил карьеру, так что сейчас мы работаем над поединком Петра Яна и Жозе Альдо за вакантный пояс. Пока что у нас нет даты и места, где пройдёт этот бой, но мы работаем над этим, — заявил Уайт в прямом эфире.

Учитывая, что ни у Яна, ни у Альдо нет действующей рабочей визы в США, этот поединок наверняка пройдёт на таинственном "бойцовском острове", над запуском которого сейчас работает компания UFC. По информации Лайфа, встреча россиянина и бразильца должна состояться уже в июле.

27-летний Пётр Ян (14-1-0) на протяжении уже нескольких месяцев является "запертым" в Таиланде, в частности на острове Пхукет. С десятого апреля на данной территории закрыт международный аэропорт, но есть информация, что уже с первого июня вылеты из Пхукета будут возобновлены. То есть добраться до того самого острова, местоположение которого является тайной за семью печатями, Петру не должно будет составить труда. Как и титулованному бразильцу, готовящемуся к бою в родной Бразилии.

Примечательно, что четыре года назад российский боец провёл более чем месячный тренировочный сбор в зале Жозе. Бойцы очень много между собой спарринговали и завязали хорошие отношения. Пётр не раз отмечал, что выйти в клетку против Лица со Шрамом предпочтёт только в том случае, если на кону будет стоять пояс. Этот момент настал.

Безжалостный идёт на победной серии в UFC из шести поединков, в ходе которой были среди прочих "уничтожены" такие большие имена лиги, как Джон Додсон, Джими Ривера и Юрайя Фейбер.

В отличие от россиянина, Альдо в шести крайних поединках проиграл аж четыре раза. Но легендарное имя и былые заслуги позволяют бразильцу оставаться на плаву… И, несмотря на два фиаско подряд, претендовать на пояс.

Пётр Ян имеет прекрасные шансы "переехать" 33-летнего ветерана и составить компанию Хабибу Нурмагомедову в клубе чемпионов "восьмиугольника". Действительно, сложившаяся ситуация с уходом на пенсию Генри Сехудо и определение в соперники ментально ослабленного бразильца — словно сказка для Безжалостного. Воспользоваться предоставленным шансом Ян попросту обязан, иначе его не поймут.