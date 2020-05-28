Легенда "Зенита" Анюков объявил о завершении карьеры

— Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провёл в Самаре. Для меня это был особенный вызов. После стольких лет в "Зените" я вновь вернулся в мой родной город, — признался он. — Мои родители, семья и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома. Я счастлив, что так и произошло.