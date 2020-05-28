Легенда "Зенита" Анюков объявил о завершении карьеры

37-летний футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры. Как сообщает пресс-служба самарского клуба, игрок намерен сосредоточиться на тренерской деятельности.
— Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провёл в Самаре. Для меня это был особенный вызов. После стольких лет в "Зените" я вновь вернулся в мой родной город, — признался он. — Мои родители, семья и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома. Я счастлив, что так и произошло.
Отметим, что Анюков большую часть своей карьеры провёл в санкт-петербургском "Зените". С сине-бело-голубыми он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и четырежды — Суперкубок России. Помимо этого, он является победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Много лет был капитаном "Зенита".