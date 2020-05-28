Мечты по Майку Тайсону. Легенда бокса может сорвать куш в боях на голых кулаках

Выйти на ринг против легендарного боксёра Майка Тайсона, завязавшего со спортом 15 лет назад, в 2020 году мечтают многие звёздные бойцы. Среди них экс-чемпион UFC Тито Ортис и звезда бразильского ММА Вандерлей Силва.

Для того чтобы стать главным спортивным ньюсмейкером мая, Железному Майку потребовалось всего лишь постучать по боксёрским лапам. Кокетство это или нет, но сам Майк признал, что не бил по снаряду много-много лет. Выложенное в Сети видео взорвало аудиторию и выстроило очередь из желающих попробовать на себе могучие удары американца.

Реакция на видео настолько обрадовала знаменитого боксёра, что Тайсон решился на продолжение шоу, вбросив в Интернет ещё один ролик, на котором Майк уже демонстрирует не техническое, а физическое совершенство… и стальной пресс. Судя по внешнему виду, Железный Майк и вправду подумывает о возвращении в спорт, подсев на различные и, скорее всего, запрещённые USADA препараты.

Сам боксёр откровенно не рассказал, действительно ли он планирует вернуться на ринг. Пока что всё это выглядит как откровенный хайп и желание привлечь внимание к своей персоне. Между тем прекрасная физическая форма спортсмена не оставила равнодушными заметных игроков не только индустрии бокса, но и смешанных единоборств. Если из мира профессионального бокса стопроцентным кандидатом на встречу с Тайсоном ожидаемо стал его главный антагонист Эвандер Холифилд, третий поединок Майка с которым действительно хотелось бы увидеть многим жителям нашей планеты, то среди представителей ММА список претендентов на встречу с легендарным спортсменом куда разнообразнее.

К примеру, экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе 45-летний Тито Ортис неожиданно поделился инсайдом, согласно которому именно Плохой парень из Хантингтон-Бич первым из всех землян поприветствует Тайсона на ринге по его возвращении.

— Я видел, как Тайсон лупил по лапам с одним из моих старых тренеров Рафаэлем Кордейро. Майк был быстрым и походил на себя прежнего — выглядел быстрым и сильным. Я подумал: "Ого, Тайсон решил вернуться?" И вдруг через два дня раздаётся звонок и голос спрашивает меня: "Как вы смотрите на то, чтобы провести бой с Майком?" Я такой: "Серьёзно? Это возможность всей моей жизни. Я в деле", — поведал Ортис журналистам.

По словам бойца, пока не известно, по каким правилам планируется бой с Майклом — по боксу или ММА.

Кто именно звонил Ортису, не был ли это на самом деле розыгрыш и когда планируется этот странный бой, история умалчивает.

Ещё одним ярким кандидатом на бой с Железным Майком является экс-чемпион PRIDE в полутяжёлом весе Вандерлей Силва. Как и Тито, 43-летний бразилец свои последние поединки провёл в организации Bellator, ставшей своеобразной лигой выдающихся ветеранов. В организации Скотта Кокера дела у Силвы пошли не так, как хотелось бы бойцу и его фанатам. Вандерлею впору бы завязать со спортом и заняться чем-то менее травмирующим для здоровья, но покой Убийце с топором только снится. Южноамериканец не прочь попробовать себя в боксе на голых кулаках, который активно продвигает в мире организация Bare Knuckle FC.

Потенциальным соперником Силвы в этом шоу называется Тайсон, которому, по словам президента промоушена Дейва Фельдмана, компания готова заплатить более 20 млн долларов. Но, по словам функционера, Железный Майк пока что от контракта на бой в Bare Knuckle FC отказался.

— Сначала я хочу убедиться, что Майк у нас, затем мы начнём подбирать ему оппонентов. Пока мы этого не добились, но не думаю, что дверь для нас закрыта окончательно. Он незамедлительно ответил отказом, но, думаю, у нас есть возможность его получить, — отметил Фельдман.