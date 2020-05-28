Собянин напомнил, что прогулочный режим допускает ежедневные занятия спортом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что график прогулок, который вводят в Москве с 1 июня, не исключает ежедневных занятий спортом. Всем жителям столицы, которые хотят заниматься физической активностью, можно делать это каждый день до 9 утра.

— Это некая преференция для тех, кто хочет позаниматься, побегать. Это как раз часы, когда в городе ещё свободно, — сказал он.

Собянин отметил, что начинают открываться такие организации бытовых услуг, где не требуется длительный контакт, такие как химчистки и ремонты обуви, например.

— Ситуация не такая радужная, и не надо забегать вперёд. Любое забегание вперёд может привести к откату, — сообщил мэр Москвы, отметив, что хочется так же открыть фитнес-центры, парикмахерские и салоны красоты, но пока для этого рано.