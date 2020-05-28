Собянин: Режим самосохранения в Москве сохранится до появления вакцины

Режим самосохранения, введённый в Москве из-за пандемии коронавируса, будет сохраняться до появления вакцины. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Напомним, ради своей же безопасности жители города должны носить маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах, аптеках, МФЦ и других учреждениях. При этом с 1 июня запланирован ряд послаблений в режиме самосохранения. Так, можно будет гулять, заниматься спортом на улице, кроме того, откроются непродовольственные магазины. При этом, как отмечает Собянин, пока открывать фитнес-клубы и парикмахерские рано.
— Открываем бытовые услуги, где не требуется длительный контакт. И фитнес-центры, и парикмахерские тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы до сих пор выявляем 2–3 тысячи новых заболеваний каждый день. Ситуация не такая радужная. Любое забегание вперёд может привести к откату, — сообщил мэр.