Собянин: Режим самосохранения в Москве сохранится до появления вакцины

Режим самосохранения, введённый в Москве из-за пандемии коронавируса, будет сохраняться до появления вакцины. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Напомним, ради своей же безопасности жители города должны носить маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах, аптеках, МФЦ и других учреждениях. При этом с 1 июня запланирован ряд послаблений в режиме самосохранения. Так, можно будет гулять, заниматься спортом на улице, кроме того, откроются непродовольственные магазины. При этом, как отмечает Собянин, пока открывать фитнес-клубы и парикмахерские рано.