Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственную торговлю

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным об эпидемиологической обстановке предложил открыть в столице с 1 июня не только продовольственную, но и непродовольственную торговлю.

— Предлагаем с 1 июня отработать и в ближайшие день-два выпустить соответствующие нормативные документы, с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю, всю непродовольственную торговлю, — сказал градоначальник..

Речь идёт о части бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта: о прачечных, химчистках, ремонтных мастерских и других важных для граждан объектах.

Мэр Москвы пояснил, что в этом секторе занято более 300 тысяч жителей столицы. У граждан очень востребован целый ряд товаров и подобных услуг быта, которые невозможно получить по электронной почте.

Собянин подчеркнул, что открытие данных объектов торговли стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Москве.