В России за сутки коронавирус подтвердился у 8388 человек

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 8388 россиян, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Общее количество случаев CoViD-19, зафиксированных за всё время, возросло до 370 680.

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Отмечается, что у 40,8% новых выявленных больных не наблюдается клинических проявлений болезни.

Наибольшее число пациентов, у которых за прошедшие сутки подтвердился коронавирус, зарегистрировано в Москве. Лидерами по количеству новых выявленных больных стали также Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская и Нижегородская области.

За всё время зафиксировано 3968 летальных исходов, побороть болезнь удалось 142 208 пациентам.