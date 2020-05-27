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Туроператоры рассказали, когда россияне смогут отдыхать за границей

По РФ можно будет путешествовать с июня, но есть ряд условий и правил.

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Фото © Pixabay

Возможность заграничных поездок появится у жителей России не раньше осени 2020 года. Так считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, слова которой приводятся на сайте организации.

По предварительной информации, до сентября не стоит ждать снятия запретов на продажу туров из РФ за рубеж, — заявила она.

По словам Ломидзе, возобновление международного туризма — процесс двусторонний, и если даже часть регулярных рейсов за границу летом может восстановиться, то насчёт чартерных такой уверенности нет.

При этом, например, Испания готова принять туристов из других стран с 1 июля, Хорватия ждёт в том числе и россиян с 15 июня, открывают границы Турция и другие страны, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Однако из-за пандемии, пояснила Ломидзе, летний сезон будет особенным, в том числе потому, что нельзя будет массово отдыхать на зарубежных курортах.

Что касается несостоявшихся из-за коронавируса зарубежных туров, то окончательное решение по условиям переноса и возврата денег будет принято в течение недели-двух, пояснили в АТОР. Предполагается, что путешественники смогут воспользоваться правом перебронирования на аналогичный туристический продукт в течение 18 месяцев или вернуть полную стоимость тура плюс 5%.

Отмечается, что свободно путешествовать по РФ можно будет с июня, но при соблюдении нескольких условий. Ломидзе пояснила, что Сочи и другие курорты Краснодарского края ждут первых туристов уже 1 июня, однако сначала только тех, кто имеет санаторную путёвку и намерен отдыхать в санатории. До 6 июня в крае действует карантин, а потому туристы, планирующие размещаться не в санаториях, а, например, в частном секторе, отправятся на двухнедельную самоизоляцию.

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