Туроператоры рассказали, когда россияне смогут отдыхать за границей

Возможность заграничных поездок появится у жителей России не раньше осени 2020 года. Так считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, слова которой приводятся на сайте организации.

— По предварительной информации, до сентября не стоит ждать снятия запретов на продажу туров из РФ за рубеж, — заявила она.

По словам Ломидзе, возобновление международного туризма — процесс двусторонний, и если даже часть регулярных рейсов за границу летом может восстановиться, то насчёт чартерных такой уверенности нет.

При этом, например, Испания готова принять туристов из других стран с 1 июля, Хорватия ждёт в том числе и россиян с 15 июня, открывают границы Турция и другие страны, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Однако из-за пандемии, пояснила Ломидзе, летний сезон будет особенным, в том числе потому, что нельзя будет массово отдыхать на зарубежных курортах.

Что касается несостоявшихся из-за коронавируса зарубежных туров, то окончательное решение по условиям переноса и возврата денег будет принято в течение недели-двух, пояснили в АТОР. Предполагается, что путешественники смогут воспользоваться правом перебронирования на аналогичный туристический продукт в течение 18 месяцев или вернуть полную стоимость тура плюс 5%.