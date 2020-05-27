Роспотребнадзор: Курение повышает риск заражения коронавирусом

В Роспотребнадзоре предупредили, что курение повышает риск заражения коронавирусом через рот. И если диагноз подтвердится, курильщикам угрожает высокий риск тяжёлого течения заболевания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание CoViD-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Курение ухудшает работу лёгких, и организму труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, — говорится в сообщении.