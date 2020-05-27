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Роспотребнадзор: Курение повышает риск заражения коронавирусом

При этом у любителей табака заболевание протекает тяжелее.

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Фото © Pixabay

В Роспотребнадзоре предупредили, что курение повышает риск заражения коронавирусом через рот. И если диагноз подтвердится, курильщикам угрожает высокий риск тяжёлого течения заболевания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание CoViD-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Курение ухудшает работу лёгких, и организму труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, — говорится в сообщении.

А ранее диетолог назвала самые вредные для здоровья в период коронавируса напитки. Она отметила, что на пользу могут пойти простая вода, чай и кофе.

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