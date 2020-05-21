8 стран, которые откроются для туристов уже в июне

В Италии, Германии и других странах жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Там, где удалось стабилизировать ситуацию с распространением CoViD-19, людям разрешили гулять, загорать на пляжах и даже посещать кафе — правда, с соблюдением всех мер предосторожности. А уже в июне туристам станут доступны одни из самых популярных направлений для отдыха. Какие именно — рассказывает Insider.

Италия

Сицилия. Фото © Unsplash / ruth_ellen

В стране, где произошла самая смертоносная вспышка коронавируса в Европе и самоизолировалось 62 млн жителей, жизнь постепенно налаживается. Правительство Италии объявило, что планирует открыть границы 3 июня. Начиная с этой даты также отменяется требование об обязательном 14-дневном карантине для всех въезжающих на территорию страны. По данным издания Business Insider, на первом этапе Италию смогут посещать только европейцы, поскольку ЕС требует от стран-членов держать границы закрытыми для всех остальных до 15 июня. Напомним, что власти Сицилии готовы возместить туристам, которые отправятся на остров в этом году, половину расходов на перелёт и треть стоимости проживания в отеле.

Испания

Мальорка. Фото © Wikimedia Commons / Olaf Tausch

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил телекомпании TVE, что рассчитывает на открытие страны для туристов в конце июня. Для прибывающих в Испанию сейчас действует обязательный 14-дневный карантин, но это правило также планируется отменить. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании зарегистрировано более 27 тысяч случаев смерти от коронавируса — это один из самых высоких показателей в Европе.

Греция

Санторини. Фото © Unsplash / infinitexplorer

Греция раньше всех вышла из карантина, что объясняется сравнительно небольшим числом выявленных случаев коронавируса и связанных с ними смертей. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Греции, население которой составляет 10,7 млн человек, зарегистрировано 2836 подтверждённых случаев CoViD-19 и 165 летальных исходов. Местные парикмахерские и книжные магазины открылись ещё в начале мая, всё остальное — 18 мая, когда были сняты ограничения на поездки внутри страны. Отели возобновят работу 1 июня, а туристов ждут к середине месяца. По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, в аэропортах будут проводить тестирование на CoViD-19, а в отелях и ресторанах — измерять у посетителей температуру.

Мексика

Канкун. Фото © Wikimedia Commons / Dronepicr

По данным издания Riviera Maya News, одни из самых известных курортов Мексики — Канкун, Тулум и Ривьера-Майя — вновь примут гостей в начале июня. Совет по туризму штата Кинтана-Роо, где расположены эти курорты, сообщил, что их открытие должно совпасть с возобновлением авиасообщения с США, Канадой и странами Европы. Отмечается, что путешественников обяжут соблюдать новые "гигиенические протоколы". По информации издания Travel + Leisure, курортная зона Лос-Кабос с 1 июня также начнёт поэтапно открываться для туристов.

Исландия

Голубая лагуна. Фото © Wikimedia Commons / McKay Savage

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что первых туристов после снятия ограничений страна планирует принять 15 июня. Всех прибывающих на территорию островного государства проверят на наличие CoViD-19. Те, у кого выявят вирус, должны будут самоизолироваться на 14 дней. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Исландии зарегистрировано 1803 случая болезни и всего 10 смертельных исходов.

Сент-Люсия

Сент-Люсия. Фото © Wikimedia Commons / Андрей Бобровский

Правительство Сент-Люсии объявило о постепенном открытии границ начиная с 4 июня. Туристы должны будут представить отрицательный тест на CoViD-19 по прибытии. Кроме того, в аэропорту, отелях и ресторанах будет осуществляться контроль температуры тела, а также действовать требование об использовании масок и социальном дистанцировании. По данным Университета Джонса Хопкинса, на острове официально выявлено 18 случаев коронавируса и не зарегистрировано ни одного летального исхода.

Аруба

Аруба. Фото © Wikimedia Commons / Hotel Tamarijn

Власти Арубы объявили, что остров начнёт принимать туристов в период между 15 июня и 1 июля, однако это решение может измениться "в случае необходимости". Местные торговые центры, кинотеатры, рестораны под открытым небом, салоны красоты и детские учреждения должны открыться к 25 мая. Стоит отметить, что на острове с 22:00 до 5:00 действует комендантский час, а все предприятия сферы услуг должны прекращать работу с 21:00. По данным Университета Джонса Хопкинса, на Арубе зарегистрирован 101 случай CoViD-19 и три связанных с ними смертельных исхода.

Флорида-Кис (США)

Флорида-Кис. Фото © Unsplash / lukephotography