На Урале запретили в служении священника, называвшего ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией"

Екатеринбургская епархия запретила в служении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), который назвал ситуацию с коронавирусом в стране псевдопандемией и призывал людей нарушать самоизоляцию.

— В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим указ правящего архиерея N 32 от 27 апреля 2020 года, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещён в священнослужении и лишён права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии, — говорится в сообщении пресс-службы епархии.

27 апреля священнослужителя отстранили от проповедей после того, как в Сети появилась видеозапись, на которой схиигумен Сергий заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", а также призывал прихожан выходить на работу, пока их на улицу "не выгнал голод".