Интернат для престарелых в Вязьме вышел из карантина после вспышки коронавируса

В Вязьме в доме-интернате для престарелых и инвалидов сняли карантин, введённый из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на сайте Администрации Смоленской области.

— Очаг инфекции в нашем учреждении ликвидирован, и с сегодняшнего дня в соответствии с предписанием территориального отдела Управления Роспотребнадзора снят карантин, — цитирует пресс-служба и.о. директора интерната Михаила Шипилова.

Также отмечается, что ситуация с CoViD-19 нормализовалась и в местном геронтологическом центре "Вишенки", который с 15 мая перевели в особый режим работы с изоляцией сотрудников и постояльцев.