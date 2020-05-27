Интернат для престарелых в Вязьме вышел из карантина после вспышки коронавируса

В Вязьме в доме-интернате для престарелых и инвалидов сняли карантин, введённый из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на сайте Администрации Смоленской области.
— Очаг инфекции в нашем учреждении ликвидирован, и с сегодняшнего дня в соответствии с предписанием территориального отдела Управления Роспотребнадзора снят карантин, — цитирует пресс-служба и.о. директора интерната Михаила Шипилова.
Также отмечается, что ситуация с CoViD-19 нормализовалась и в местном геронтологическом центре "Вишенки", который с 15 мая перевели в особый режим работы с изоляцией сотрудников и постояльцев.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что в вязьминском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявили коронавирус у врача-терапевта. У 86 постояльцев и сотрудников учреждения подозревался положительный диагноз. Также отмечалось, что заразиться CoViD-19 могло намного большее количество людей, так как жена медика заведует отделением детской поликлиники.