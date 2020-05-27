Учителя рассказали о главной трудности дистанционного обучения

Педагоги назвали проверку домашних заданий главной трудностью, с которой они сталкиваются на дистанционном обучении. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", опубликованного ТАСС.

В ходе опроса 60% учителей рассказали, что на проверку домашних заданий у них стало уходить больше времени, а сам процесс часто усложняют технические трудности.

Вторая строчка в топе самых актуальных трудностей удалёнки досталась отсутствию возможности контролировать понимание материала учащимися во время урока. На эту проблему пожаловалось 56% участников опроса.

Кроме того, опрошенные называли несерьёзность школьников на уроках (52%), неспособность детей справляться с возросшим количеством материала для домашнего изучения (45%), невозможность вести индивидуальную работу с каждым учеником (36%) и получение домашних заданий в разных форматах и по разным каналам связи (43%). При этом 42% отметили низкую мотивацию школьников к учёбе.

Ещё 33% педагогов отметили, что школьники не смогли изолироваться от других членов семьи, а 32% сообщили о технических трудностях во время проведения урока.

Всего в опросе принимало участие 1200 респондентов.