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"Это бездомный, а не он". Поклонники удивились неухоженному виду Брэда Питта

Некоторые комментаторы решили, что до такого состояния его довела новая любовь.

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Фото © Twitter / Rush Reads

Голливудская звезда Брэд Питт удивил поклонников своим неухоженным видом. Актёр попал на камеру во время прогулки со своим другом, солистом группы Red Hot Chilly Peppers Майклом Бэлзари, снимки опубликовало издание Daily Mail.

56-летний экс-бойфренд Анджелины Джоли вышел на улицу Малибу в неопрятной зелёной рубашке и рваных джинсах, у него заметно отросли волосы, стали видны тёмные неокрашенные корни. Причёска выглядит так, будто давно не видела ножниц парикмахера и расчёски.

Поклонники в комментариях к публикации устроили спор, нормально ли так выглядеть звезде. Кстати, некоторые вспомнили, что актёр и раньше носил шевелюру до плеч, но она выглядела аккуратно и ухоженно. А уж во время отношений с Джоли молодого актёра считали практически секс-символом.

Фото © Flickr / NASA HQ PHOTO

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Теперь я понимаю, почему Дженн (Дженнифер Энистон. — Прим. Лайфа) не хочет тебя, — иронично отметил JRayy, намекая на очередное расставание актёров и роман Питта с молодой актрисой Алией Шокат.

Его поддержали некоторые пользователи. Нашлись и те, кто решил, что именно новая любовь довела Брэда до седых волос, которые внимательные фанаты заметили на фото.

Это бездомный, а не он

Prophet777

Он всегда выглядит так, как будто ему нужна ванна

Венди

Я уверен, что он мог бы сходить к парикмахеру, если бы хотел

Itisalwaysnow

В целом мнения разделились: многие комментаторы сочли, что Питт прекрасен с любой причёской, а длинные волосы ему даже к лицу.

Напомним, в феврале Брэд Питт получил "Оскар" за роль Клиффа Бута в ленте "Однажды в... Голливуде" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

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