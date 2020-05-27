"Это бездомный, а не он". Поклонники удивились неухоженному виду Брэда Питта

Голливудская звезда Брэд Питт удивил поклонников своим неухоженным видом. Актёр попал на камеру во время прогулки со своим другом, солистом группы Red Hot Chilly Peppers Майклом Бэлзари, снимки опубликовало издание Daily Mail.

Brad Pitt chats up pal Flea in Malibu while looking at a $20K motorcycle: The ex of Angelina Jolie was looking at a BMW R-1250 motorcycle with his longtime friend Flea, a bassist with the rock band Red Hot Chili Peppers of the hit song Californication. https://t.co/7FFNJos4Xr pic.twitter.com/3OFr8NSDB5 — RushReads (@RushReads) May 26, 2020

56-летний экс-бойфренд Анджелины Джоли вышел на улицу Малибу в неопрятной зелёной рубашке и рваных джинсах, у него заметно отросли волосы, стали видны тёмные неокрашенные корни. Причёска выглядит так, будто давно не видела ножниц парикмахера и расчёски.

Поклонники в комментариях к публикации устроили спор, нормально ли так выглядеть звезде. Кстати, некоторые вспомнили, что актёр и раньше носил шевелюру до плеч, но она выглядела аккуратно и ухоженно. А уж во время отношений с Джоли молодого актёра считали практически секс-символом.

Фото © Flickr / NASA HQ PHOTO 1 / 3

— Теперь я понимаю, почему Дженн (Дженнифер Энистон. — Прим. Лайфа) не хочет тебя, — иронично отметил JRayy, намекая на очередное расставание актёров и роман Питта с молодой актрисой Алией Шокат.

Его поддержали некоторые пользователи. Нашлись и те, кто решил, что именно новая любовь довела Брэда до седых волос, которые внимательные фанаты заметили на фото.

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В целом мнения разделились: многие комментаторы сочли, что Питт прекрасен с любой причёской, а длинные волосы ему даже к лицу.