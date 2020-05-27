Диетолог раскрыл главную причину набора веса на самоизоляции

Одной из главных причин набора веса в самоизоляции является стресс, потому что люди заперты в замкнутом пространстве и много времени проводят в обществе родственников. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

— Это можно сравнить с тюрьмой, где понатыкано много людей. В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать, — приводит его слова "Вечерняя Москва".

По его словам, стресс приводит к увеличению количества гормона кортизола, который способствует быстрому набору лишних килограммов. Врач уточнил, что в сутки в обычной ситуации человек набирает 150 граммов жировой ткани, а в нынешних условиях — 250–300 граммов.

Чтобы избежать подобных раскладов, из рациона нужно исключить некоторые продукты, такие как белый рис и хлеб, сахар, соки и картофель.