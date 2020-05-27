Минтруд может поддержать идею обязательного страхования от безработицы

Минтруд готов поддержать инициативу создания системы обязательного страхования от безработицы, если удастся договориться с основными агентами — Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также Федерацией независимых профсоюзов РФ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление ведомства.

В случае если идею утвердят на законодательном уровне, будет создан специальный фонд, куда с зарплат россиян начнут отчислять взносы. Представители работодателей инициативу не поддержали: они напомнили, что за сотрудников платят страховые взносы в сумме 30% от зарплат в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС. По их мнению, дополнительная финансовая нагрузка станет серьёзным бременем и может вызвать снижение зарплат.