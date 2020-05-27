Полагаться на цвет не стоит. Фермер рассказал, как правильно выбирать клубнику

Зрелая клубника, как правило, продаётся в небольших коробочках по 200-300 грамм. У спелых ягод зеленые чашелистики и красивые плоды. Об этом рассказал директор подмосковной компании «Коломенская ягода» Иван Чепенко.

Он отметил, что при выборе клубники нужно обращать внимание не только на внешний вид, но и на то, как она хранится на прилавке: если ягоды продают в больших ящиках, то скорее всего, клубнику собирали ещё зелёной. Поэтому лучше присматриваться к небольшим коробочкам.

— Если плоды находятся в больших ящиках, то это уже плохо, так как их изначально собирают в ту упаковку, которая потом стоит на прилавке, —приводит его слова "Подмосковье сегодня".

Фермер добавил, что красный цвет не гарантирует сладости плода. Всё зависит от сорта и наличия солнца.