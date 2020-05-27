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Эксперт объяснил, можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь

Он также отметил, что класть гаджет под подушку во время сна не стоит.

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Руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган объяснил, можно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь и какие последствия могут ожидать пользователя.

Эксперт отметил, что длительная подзарядка негативно влияет на работу аккумулятора и снижает срок его службы. Лучше всего не доводить телефон до полного выключения и поддерживать уровень батарейки на уровне 30–80%, тогда гаджет прослужит дольше. Контролировать это помогут специальные программы, которые остановят процесс на указанном значении.

Современные смартфоны обладают функцией быстрой зарядки, поэтому, если их оставить подключёнными к сети на всю ночь, сохраняется нагрузка на элементы питания. Лучше всего делать это перед сном или после пробуждения.

Что же касается пожарной опасности — этот риск в последнее время снизился, поскольку в новых моделях перегревающиеся никель-кадмиевые батареи были заменены на литий-полимерные аналоги.

Коган также пояснил влияние на здоровье человека, если он спит рядом с гаджетом, подключённым к розетке. Однозначных выводов о вреде у учёных пока нет, к тому же людей в современном мире постоянно окружают источники излучения.

Специалисты рекомендуют не допускать подобной ситуации в отношении детей, мозг которых только формируется и может быть восприимчив к электромагнитному излучению. Также находящийся рядом смартфон может повлиять на качество сна для наиболее чувствительных граждан, приводит его слова агентство "Прайм".

Он порекомендовал переводить телефон в режим полёта во время подзарядки и не класть его под подушку.

Ранее эксперт перечислил самые бесполезные функции смартфонов.

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