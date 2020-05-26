Эксперт перечислил бесполезные функции смартфонов

Менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Роман Попов рассказал о функциях смартфонов, которые обычные пользователи используют в очень редких случаях.

Чтобы не переплачивать за опции, которые пользователю не понадобятся, эксперт советует определиться с функционалом до покупки гаджета.

— Если говорить о камере, то предлагаемое сейчас на некоторых моделях видео в 4К используется, скорее, как конкурентное преимущество. Однако для обычных пользователей, которые выкладывают контент в соцсети и просматривают ролики с того же телефона, эта опция не нужна — тем более, что соцсети сжимают разрешение до стандартного, — приводит его слова агентство "Прайм".

Специалист также включил в число бесполезных функций дополненную реальность, разнообразную анимацию, замедленную съёмку и предустановленные приложения, которые могут быть не нужны.