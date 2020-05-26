Постпред РФ: США помешались на "вмешательстве" России в их выборы

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в США почти помешались на российском "вмешательстве" в выборы, об этом он написал в " Твиттере ".

— Между тем, западные же аналитики подсчитали, что только в эпоху холодной войны США осуществили 64 тайных и 6 неприкрытых операций по смене неугодных режимов, — отметил он.

В США почти помешались на «вмешательстве России в амер. выборы». Между тем, западные же аналитики подсчитали, что только в эпоху холодной войны США осуществили 64 тайных и 6 неприкрытых операций по смене неугодных режимов. Вот уж действительно «в своём глазу бревна не замечают».

Напомним, в феврале текущего года поводом для очередных разбирательств относительно "российского следа" стали заявления сотрудницы аппарата директора Национальной разведки Шелби Пирсон на закрытом брифинге для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США, который прошёл 13 февраля. По данным газеты The New York Times, Пирсон намеренно акцентировала внимание на якобы вмешательстве России в избирательные процессы в Штатах. Отрицает российское вмешательство и советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, а американские спецслужбы полагают, что слухи сильно преувеличены. В Кремле, в свою очередь, такие заявления американских СМИ сочли параноидальными и отметили, что по мере приближения к выборам их будет всё больше. Сам Трамп назвал сторонников этой теории сумасшедшими бездельниками.