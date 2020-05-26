"Никакой самодеятельности!" Диетолог предупредила об опасности слишком быстрого похудения

Набранный во время самоизоляции вес можно легко сбросить, однако, если сделать это слишком быстро или придерживаться неправильной диеты, можно нанести вред здоровью, а ушедшие килограммы вернутся и приведут с собой "друзей", рассказала диетолог и фитнес-тренер Арина Скоромная.

В интервью радио Sputnik она объяснила, что основа правильного похудения — это физические нагрузки и умеренное питание. Если из рациона исключить углеводы — мучное, сладкое, сахар, — то лишний жир уйдёт сам.

— Лучше всего записаться к специалисту, профессионалу на какой-нибудь марафон или на курс. Это самый лучший вариант, никакой самодеятельности, за вас уже эксперт всё придумал, когда что есть и как тренироваться, — отметила она.

Эксперт добавила, что экспресс-похудение и монодиеты, особенно самостоятельные, не только ухудшат внешний вид и здоровье, но и приведут к тому, что килограммы вернутся в двойном размере после их завершения.

Диетолог призвала заниматься физической активностью, однако предупредила, что резко нагружать организм не стоит. Начинать лучше с гимнастики и кардиоупражнений. Даже если дома нет тренажёра, можно просто побегать, высоко поднимая ноги.

Если человек чувствует готовность и достаточно раскачался, можно постепенно переходить к силовым упражнениям. Скоромная подчеркнула, что если нет гантелей или возможности ходить в зал, то дома можно использовать подручные средства — бутылки с водой, полотенца, стулья.