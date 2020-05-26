СМИ: Швеция столкнулась с масштабным кризисом из-за отказа от карантина

В апреле уровень безработицы в стране с учётом сезонных колебаний достиг 7,9%.

Отказ от карантина во время пандемии CoViD-19 спровоцировал масштабный кризис в Швеции, пишет Bloomberg.

Уровень безработицы в апреле с учётом сезонных колебаний вырос до 7,9%, что превосходит прогнозируемые значения. Без учёта сезонных факторов рост составил 8,2%.

Всё это происходит из-за уменьшения доходов сферы туризма и ресторанного бизнеса. По прогнозам экспертов, рост безработицы может дойти до 17%, если спрос не вернётся.

Власти страны не вводили жёстких ограничений из-за распространения CoViD-19, а лишь призвали жителей соблюдать меры предосторожности. В настоящий момент они обсуждают законопроект, с принятием которого работодателям станет проще увольнять сотрудников, что вызывает недовольство в профсоюзах и оппозиционных партиях.

— Надеюсь, у правительства хватит мудрости в ситуации, когда так много людей теряет работу, выбросить в урну такие предложения, — заметил глава Умеренной партии Ульф Кристерссон.