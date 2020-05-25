Эксперты предупредили об ураганах в средней полосе России и Сибири

Сотрудники научно-исследовательского центра предупредили об увеличении количества ураганов и смерчей в летний период в средней полосе России и в регионах Сибири. Об этом сообщается на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС.

— Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата, — отмечается в заявлении.

Специалисты заметили, что их прогноз подтверждает ураган, зафиксированный в Чите 13 мая.