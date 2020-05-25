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Эксперты предупредили об ураганах в средней полосе России и Сибири

Они отметили, что их прогноз объясняет недавний ураган в Чите.

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Сотрудники научно-исследовательского центра предупредили об увеличении количества ураганов и смерчей в летний период в средней полосе России и в регионах Сибири. Об этом сообщается на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС.

Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата, — отмечается в заявлении.

Специалисты заметили, что их прогноз подтверждает ураган, зафиксированный в Чите 13 мая.

Ранее сообщалось, что на Екатеринбург обрушился сильнейший ураганный ветер с ливнем и градом.

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