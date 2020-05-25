Летающие крыши и манекены, разбитые машины. По Екатеринбургу пронёсся мощный ураган

На Екатеринбург обрушился мощный ураганный ветер с ливнем и градом. Уже сейчас последствия от буйства стихии внушительные: сорванные со зданий и парковок крыши, вырванные деревья и упавшие на дороги линии электропередач.

Фото © VK / [ТЕ] Типичный Екатеринбург

В некоторых частях города деревья рухнули на рельсы, перегородив путь трамваям. В других — под обломками оказались автомобили. Также ветром "сдуло" рынок у ТЦ "Белка" и теперь по городу летают манекены. Подсчитывать ущерб последствий ещё рано.

МЧС экстренно предупредил жителей Екатеринбурга, что непогода продлится до утра. Согласно прогнозу, ночью также ожидаются ливни, град и штормовой ветер. Горожан призвали без необходимости не покидать дома и укрыть свои автомобили.

Фото © VK / [ТЕ] Типичный Екатеринбург