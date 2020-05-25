Лайф проверил, как банки Москвы и Петербурга соблюдают санитарные нормы во время пандемии

Журналисты Лайфа заглянули в пять московских и петербургских отделений крупнейших банков страны и проверили, как в них соблюдают санитарные нормы во время эпидемии коронавируса. Банки оценивали по следующим критериям: уровень контроля потока посетителей на входе, наличие разметок в отделениях и соблюдение дистанции между клиентами, наличие средств защиты у сотрудников, наличие масок и перчаток у клиентов.

В Москве по итогу проверки Сбербанк получил только полторы звезды из пяти возможных. ВТБ присвоили три звезды. Уровень соблюдения санитарных норм в "Газпромбанке" оценили в три звезды. Провалили проверку "Почта банк" и "Альфа-банк", не получив ни одной звезды.

В Санкт-Петербурге Сбербанк, ВТБ и "Альфа-банк" получили по одной звезде из пяти возможных. "Почта банк" и там провалил проверку с нулевым счётом. А "Газпромбанк" заработал три звезды. Подробности на видео.