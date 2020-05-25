Зеленский попросил у Нетаньяху помощи в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху помощи в борьбе с коронавирусом. Лидер Незалежной позвонил, чтобы поздравить со вступлением в должность главы кабмина на новый срок.
Зеленский выразил восхищение политическим мастерством Нетаньяху, назвав историю формирования правительства единства просто невероятной. Зеленский пожелал премьеру успехов и заверил, что Украина и Израиль всегда были и будут надёжными партнёрами. Стороны также договорились объединить усилия в борьбе с коронавирусом.
— Израиль — это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом, — обратился к собеседнику Зеленский.
Нетаньяху пообещал, что израильское правительство рассмотрит просьбу киевских коллег.
По состоянию на 25 мая на Украине выявлено 21 245 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране умерло 623 пациента с CoViD-19, 7234 человека выздоровели. Ранее коронавирус подтвердился у депутата Рады от президентской партии "Слуга народа" Юрия Аристова.