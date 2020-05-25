Зеленский попросил у Нетаньяху помощи в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху помощи в борьбе с коронавирусом. Лидер Незалежной позвонил, чтобы поздравить со вступлением в должность главы кабмина на новый срок.

Зеленский выразил восхищение политическим мастерством Нетаньяху, назвав историю формирования правительства единства просто невероятной. Зеленский пожелал премьеру успехов и заверил, что Украина и Израиль всегда были и будут надёжными партнёрами. Стороны также договорились объединить усилия в борьбе с коронавирусом.

— Израиль — это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом, — обратился к собеседнику Зеленский.

Нетаньяху пообещал, что израильское правительство рассмотрит просьбу киевских коллег.