Законы Калифорнии заставили Илона Маска сменить ребёнку странное имя. Но стало только хуже

Основателю компании ЅраѕеХ Илону Маску всё-таки пришлось изменить имя своему новорождённому сыну. Как и предполагали излишне креативные родители малыша, имя X Æ A-12 не соответствует закону штата Калифорния. И всё дело в арабских цифрах — в отличие от апострофов и тире, их употреблять нельзя.

Однако изобретатель и его возлюбленная певица Grimes быстро нашли выход из положения. Они заменили арабские цифры на римские. Таким образом, написание имени малыша стало ещё более мудрёным, а вот произношение осталось прежним.

К слову, родителям такие перемены даже нравятся.

"- X Æ A-Xii. Выглядит даже лучше", — написала в "Твиттере" мать малыша.