Законы Калифорнии заставили Илона Маска сменить ребёнку странное имя. Но стало только хуже

Основателю компании ЅраѕеХ Илону Маску всё-таки пришлось изменить имя своему новорождённому сыну. Как и предполагали излишне креативные родители малыша, имя X Æ A-12 не соответствует закону штата Калифорния. И всё дело в арабских цифрах — в отличие от апострофов и тире, их употреблять нельзя.
Однако изобретатель и его возлюбленная певица Grimes быстро нашли выход из положения. Они заменили арабские цифры на римские. Таким образом, написание имени малыша стало ещё более мудрёным, а вот произношение осталось прежним.
К слову, родителям такие перемены даже нравятся.
"- X Æ A-Xii. Выглядит даже лучше", — написала в "Твиттере" мать малыша.
Напомним, что 48-летний Илон Маск и его 32-летняя избранница стали родителями четвёртого мая. Это их первый общий ребёнок и первенец для певицы Grimes. А вот у Маска уже есть пятеро детей от первого брака. Их родила изобретателю канадская писательница Жюстин Уилсон.