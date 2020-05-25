HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон

Первый за два года флагман, как сообщают инсайдеры, получит процессор с поддержкой 5G. По опять же неподтверждённым данным, релиз нового смартфона состоится уже в июле текущего года. Дебютирует устройство на домашнем рынке. Впрочем, информатор не исключает появления новинки и на рынках других стран.