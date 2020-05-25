HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон

Первый за два года флагман, как сообщают инсайдеры, получит процессор с поддержкой 5G. По опять же неподтверждённым данным, релиз нового смартфона состоится уже в июле текущего года. Дебютирует устройство на домашнем рынке. Впрочем, информатор не исключает появления новинки и на рынках других стран.
Ввиду отсутствия большей информации СМИ рассуждают о том, что смартфону HTC желательно разжиться топовым процессором Snapdragon 865, чтобы реабилитировать имидж бренда и оправдать звание флагмана. Однако не стоит исключать, что компания пойдёт другим путём. Что едва ли станет нонсенсом. Та же LG не постеснялась назвать свой Velvet флагманом, несмотря на наличие в нём Snapdragon всего лишь 700-й серии.