Захватчик заложников в столичном отделении банка отправлен под арест

На два месяца отправлен под арест выходец из Нижневартовска Алексей Барышников, который несколько дней назад пришёл в отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве и захватил там заложников. Такое решение принял Хамовнический суд столицы.
Барышникову предъявили обвинение по статье 206 УК РФ "Захват заложника". Свою вину он признал ещё на допросе.
Как ранее писал Лайф, Алексей Барышников взял в заложники шесть человек в здании банка на улице Земляной Вал и потребовал встречи с Ольгой Бузовой. Мужчина угрожал взорвать бомбу, которая якобы находилась в его сумке. Через некоторое время силовики взяли здание штурмом. Лайф узнал о захватчике от его бывших коллег.