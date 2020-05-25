Захватчик заложников в столичном отделении банка отправлен под арест

На два месяца отправлен под арест выходец из Нижневартовска Алексей Барышников, который несколько дней назад пришёл в отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве и захватил там заложников. Такое решение принял Хамовнический суд столицы.

Барышникову предъявили обвинение по статье 206 УК РФ "Захват заложника". Свою вину он признал ещё на допросе.