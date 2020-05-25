В Москве пьяная потасовка закончилась реанимацией — видео

В Москве двое знакомых устроили пьяную драку и она закончилась поножовщиной. Одному из них после выяснения отношений потребовалась помощь реанимационной бригады.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в одном из дворов столичного района Зябликово. Между двумя выпившими мужчинами завязался спор, который перешёл в словесную перепалку. Почуяв, что обстановка накаляется, один из них решил отступить и отправиться домой, однако оппонент счёл, что разговор ещё не закончен.

Заходя в подъезд, первый на всякий случай приготовил нож и не прогадал: сзади на него набросился его собутыльник, повалил на землю и начал избивать. В этот момент в ход пошло холодное оружие. Мужчина успел ударить ножом своего обидчика, задеть важные органы в области живота. Позже зачинщика драки в шоковом состоянии увезли в реанимацию, а мужчину с ножом полиция задержала в его же квартире.

Ранее Лайф рассказывал про 30-летнего москвича, который, вооружившись ножом, ранил двух человек и наехал на полицейского на угнанной машине. Преступника задержали.