Семак в честь 95-летия "Зенита" выстрелил из пушки

25 мая российскому футбольному клубу исполнилось 95 лет. В связи с этим в Санкт-Петербурге прошёл ряд мероприятий. Так, главный тренер команды Сергей Семак и генеральный директор Александр Медведев произвели торжественный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В честь клуба зажглись и Ростральные колонны.
В свою очередь в соцсетях сине-бело-голубых вспомнили героев команды разных лет.
Сине-бело-голубые представляют проект, посвященный 95-летнему юбилею клуба: впервые знаковые кадры из истории «Зенита» предстанут в цвете.— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) May 25, 2020
Смотреть: https://t.co/5upTZJ3Nv2#Зенит95 #СеверноеСияние95✨ pic.twitter.com/besf7quE0z