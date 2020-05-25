Семак в честь 95-летия "Зенита" выстрелил из пушки

25 мая российскому футбольному клубу исполнилось 95 лет. В связи с этим в Санкт-Петербурге прошёл ряд мероприятий. Так, главный тренер команды Сергей Семак и генеральный директор Александр Медведев произвели торжественный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В честь клуба зажглись и Ростральные колонны.