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Семак в честь 95-летия "Зенита" выстрелил из пушки

Санкт-Петербург отмечает юбилей футбольной команды.

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Фото © ФК "Зенит"

25 мая российскому футбольному клубу исполнилось 95 лет. В связи с этим в Санкт-Петербурге прошёл ряд мероприятий. Так, главный тренер команды Сергей Семак и генеральный директор Александр Медведев произвели торжественный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В честь клуба зажглись и Ростральные колонны.

В свою очередь в соцсетях сине-бело-голубых вспомнили героев команды разных лет.

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