Фигуристку Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля

Олимпийская чемпионка 2018 года в фигурном катании Алина Загитова победила в финальном голосовании за звание олимпийской иконы стиля. Опрос проводил Olympic Channel в "Твиттере".
We asked, you answered!✨— Olympic Channel (@olympicchannel) May 24, 2020
Alina Zagitova 🇷🇺 was voted as your favourite! Congrats! 👏#FigureSkating @Olympic_Russia @ISU_Figure pic.twitter.com/IBsBdiNwM2
В финале голосования россиянка опередила американского фигуриста Джонни Вейра, набрав 62% голосов. В полуфинале обошла двукратную олимпийскую чемпионку-легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В четвертьфинале Загитова оставила позади Усэйна Болта.
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