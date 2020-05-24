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Фигуристку Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля

По числу голосов спортсменка обошла в том числе "самого быстрого человека" Усэйна Болта.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Олимпийская чемпионка 2018 года в фигурном катании Алина Загитова победила в финальном голосовании за звание олимпийской иконы стиля. Опрос проводил Olympic Channel в "Твиттере".

В финале голосования россиянка опередила американского фигуриста Джонни Вейра, набрав 62% голосов. В полуфинале обошла двукратную олимпийскую чемпионку-легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В четвертьфинале Загитова оставила позади Усэйна Болта.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию сообщила, что наконец получила водительское удостоверение. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. Она показала подарки, которые ей прислали поклонники.

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