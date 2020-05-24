Фигуристку Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля

Олимпийская чемпионка 2018 года в фигурном катании Алина Загитова победила в финальном голосовании за звание олимпийской иконы стиля. Опрос проводил Olympic Channel в "Твиттере".

В финале голосования россиянка опередила американского фигуриста Джонни Вейра, набрав 62% голосов. В полуфинале обошла двукратную олимпийскую чемпионку-легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В четвертьфинале Загитова оставила позади Усэйна Болта.