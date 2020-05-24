В Швеции запущена первая сеть сотовой связи 5G

Новая технология обеспечивает скорость передачи информации на уровне 1 Гб в секунду.

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 сообщила о запуске на территории страны коммерческой сети нового поколения мобильной связи 5G. Оператор буквально на день обогнал двух конкурентов — компании Telia и Ericsson.

— Сегодня большой день, когда мы в Tele2 можем представить первые мачты 5G в Швеции — в Стокгольме, Гётеборге и Мальмё. Я чрезвычайно горжусь тем, что мы открываем врата в то, что станет первой в Швеции настоящей и самой всеобъемлющей сетью 5G, — заявил глава Tele2 Андерс Нильссон.

Новая технология обеспечивает скорость передачи информации на уровне 1 Гб/сек, то есть почти в четыре раза быстрее, чем 4G. Однако пользоваться новой сетью смогут не все. Для этого нужен безлимитный Интернет и телефон с поддержкой сети пятого поколения, а таких пока не так много.

В этом году новую технологию в Швеции планируют внедрить ещё несколько сотовых операторов. Telia и Ericsson намерены включить мачты 25 мая.