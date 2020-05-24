Луддиты и восстание против машин. Два века назад в Великобритании ломали станки, как сейчас вышки 5G

За время пандемии коронавируса в Великобритании пытались сжечь и сломать семь вышек высокоскоростной сотовой связи. Конспирологи обвинили 5G в распространении коронавируса. Как им удалось соотнести сотовую связь и инфекцию, вопрос отдельный. Но гораздо интереснее, что в начале XIX века у них были предшественники — луддиты.

Нед Лудд — мистический лидер повстанцев

В конце XVIII века по Великобритании шагала великая индустриальная революция. Человеческий труд ткачей и кузнецов уходил в прошлое. Их работу забирали машины. Станки быстрее ковали гвозди, вязали чулки и пряли шерсть. Мануфактуры дымили, ревели, там пахло серой и вообще пеклом. За всем этим простой народ усматривал заговор то ли элит, то ли дьявола. Таким образом у народа появился защитник — Нед Лудд.

Нед Лудд — "неуловимый Джо" конца XVIII века — его никто не видел и никто не мог поймать. Говорили, что он разломал два чулочных станка, чтобы ужасные механизмы не отнимали работу и свободу у простых ткачих. Однако в лицо Лудда никто не видел. Он лишь рассылал письма с угрозами по графствам и мэриям. Миф о неведомом герое подвиг народ к активным действиям.

Восстание против машин

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Весной 1811 года у Великобритании и без Лудда хватало проблем. В колониях было неспокойно, в Европе хозяйничал Наполеон Бонапарт. Но тут неприятности возникли дома. Долго бродившее недовольство мануфактурами и заводами вскипело и взорвалось массовым бунтом. 11 марта в графстве Ноттингем луддиты разрушили около тысячи прядильных машин. Недовольство техникой начало распространяться по стране — крушили заводы, нападали на чиновников и промышленников.

При этом не было понятно, а от кого, собственно, обороняться. Луддиты внезапно нападали и так же внезапно исчезали. Организация борцов с машинами была чётко законспирирована. Луддиты скрывали имена, собирались в тайных местах и не имели одного чёткого командного центра. То, что начиналось как выходка безумцев, грозило свергнуть власть в стране. Нужно было действовать.

Разгром заговорщиков

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Луддиты требовали закрыть заводы и вернуться к ручному труду. Но соглашаться на их требования никто не собирался. Парламент Великобритании экстренно принял репрессивные законы. За порчу оборудования полагалось 14 лет колонии со ссылкой в места не столь отдалённые. Британским аналогом каторжной Сибири выступала Австралия. Кроме того, за дело взялась и тайная полиция.