Казнь как кровавая расправа. Как расправлялись с изменниками в Древней Руси

Сажание на кол

"Как поймают изменника Якина — на кол посадить", — эта фраза звучит забавно только из уст киношного Ивана Грозного из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". При реальном царе ничего смешного в этой казни не было. Как правило, на кол отправляли за государственную измену (мнимую или выдуманную), за бунт или подстрекательство к нему.

Казнь Анны Чарбоньере во время резни пьемонтских вальденсов (1655). Гравюра из "Истории евангелической церкви Пьемонта" Самюэля Морленда, 1658 г. Фото © Public Domain

Кол — ствол дерева, который обтёсывали и заостряли на конце. Сперва обвинённого усаживали на острый край с небольшой уступки. Затем кол поднимали вертикально. Таким образом остриё медленно, но неизбежно проникало в тело несчастного, разрывая его внутренности, пока не добиралось до сердца. Особо тяжким обвиняемым мучения продлевали. На кол приделывали перегородку, так, чтобы остриё не добиралось до сердца, а жертва могла страдать несколько часов.

Колесование

Ещё одна популярная средневековая казнь. В разных вариациях она существовала на территории всей Европы и, конечно же, на Руси. Впервые документально упомянута в Соборном уложении — сборнике законов времён царя Алексея Михайловича. Казнь назначалась тем, кто убил отца или мать. Но массовое распространение она получила во времена Петра I, так царь повелел расправиться с организаторами Стрелецкого бунта — попытки военных свергнуть царя.

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Казнь считалась довольно изощрённой и сложной для исполнения. Осуждённого привязывали к колесу так, чтобы места сочленения суставов оказывались в чётко определённых местах. Затем колесо вращали, а палач бил молотом, по очереди ломая осуждённому суставы, а в конце — позвоночник. В итоге несчастного, который был ещё жив, сгибали на колесе так, чтобы ступни его ног касались затылка. Его связывали и оставляли. Так он мог страдать ещё несколько часов — как считалось, в назидание другим.

Погребение заживо

Этот вид казни на Руси был исключительно женским. Им наказывали мужеубийц, так как вешать женщин было неэстетично, а отрубать голову долгое время считалось слишком гуманной и мужской казнью. Суть закапывания была в следующем: осуждённую выводили в людное место — на рынок или на площадь — и вкапывали по шею в землю. Яму засыпали так, чтобы на поверхности оставалась одна голова. Обвинённую запрещалось поить и кормить. Но разрешалось бить, кидать в неё камни и всячески унижать.

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