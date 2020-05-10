Мясной Бор — болота призраков. Самое мистическое место Великой Отечественной войны

Историю войны часто обсуждают с рациональной точки зрения: успех боёв, даты и названия военных операций, погибшие и раненые. Но война оставила после себя и много всего потустороннего. Одно из самых страшных мест — это Мясной Бор в Новгородской области. По отзывам бывавших там людей, это, возможно, самое жуткое место в мире.

История страха

Немецкие солдаты в болоте Мясного Бора. Фото © МВД России

В нескольких километрах на север от Новгорода находится деревенька с жутковатым названием Мясной Бор. Словно лес, прорастающий из плоти. Как говорят, название она получила в начале 18-го века. Якобы царь Пётр I повелел основать тут скотобойню, которая снабжала едой людей на строительстве Санкт-Петербурга. Кости животных хоронили в лесу недалеко от поселения. И так название Мясной Бор прижилось.

Но по-настоящему страшное значение это название получило в 1942 году. Тогда в окрестностях Мясного Бора развернулась Любанская военная операция. Советские солдаты пытались прорвать блокаду Ленинграда. На штурм немецких позиций было брошено около 400 тысяч человек. Но фронты действовали неорганизованно, припасов не хватало, а к весне глубокий снег превратился в непроходимое болото. Раз за разом советские воины по приказу Ставки штурмовали хорошо оборудованные немцами позиции. Последняя попытка штурма проходила через Мясной Бор. По подсчётам поисковиков, на небольшом участке земли в пару гектаров полегли 200 000 человек. Операция провалилась. С тех пор название Мясной Бор зазвучало совсем по-другому.

Солдаты, как часовые

Фото © Мир тайн

"Здесь птицы не поют, деревья не растут", — пел Булат Окуджава в военной песне. И сейчас места в районе Мясного Бора выглядят именно так. Животные обходят их стороной. В воздухе стоит звенящая тишина. Под каждым кустом, на каждом квадратном метре лежат мёртвые. В конце 80-х годов кости лежали даже не присыпанные землёй. За последние годы солдат с поверхности удалось перезахоронить. Такие места называют "полями смерти". Здесь вполне подходит название "лес смерти". Долгие годы тут работают поисковики. Но за всё время удалось выкопать и перезахоронить лишь 40 тысяч человек. Ещё больше ста тысяч сторожат лес.

Все, кто оказывается на этой территории, физически ощущают тяжёлое, гнетущее впечатление. Видимо, давит осознание того, сколько тысяч людей покоится под твоими ногами. Поисковики относятся к этому месту с уважением. Говорят, что в каждом солдате они видят живого человека, а не просто старые кости. Они уверены, мертвецы до сих пор здесь — так, словно их война не окончена. Это чувствуется на каком-то подсознательном уровне.

Призраки Мясного Бора

Есть десятки воспоминаний о столкновениях в этих местах с необъяснимым и паранормальным. Одни люди говорят, что чувствовали на себе внимание сотен глаз. Другие — слышали шаги, звуки выстрелов и разговоры. Больше всего баек такого рода поставляют "чёрные копатели" — это те люди, которые относятся к истории войны, как к способу наживы. В 90-е годы они тащили с мест сражений пистолеты и автоматы для бандитов и братков. Сейчас выискивают артефакты. На аукционах стальные шлемы, то есть каски, могут стоить по 100–200 тысяч рублей, в зависимости от рода войск.